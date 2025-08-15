Fußball-Sachsenklasse: Neustart für den SC Syrau

Mit einer Woche Verspätung und mit einem Heimspiel gegen den Oberlungwitzer SV geht es nun auch für den Sportclub wieder mit der Punktejagd los. Ziel ist erneut der Klassenerhalt – aber früher als bei den ersten beiden Serien.

Als der SC Syrau vor zwei Jahren den Aufstieg in die Landesklasse schaffte, hat für Verein und Anhänger eine neue Zeitrechnung begonnen. „Für unser kleines Dorf ist das eine Riesensache", hatte Trainer Chris Begerock 21. Juni dieses Jahres noch einmal unterstrichen, nachdem er mit seinem Team nach einem 0:0 gegen Germania Mittweida zum...