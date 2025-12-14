MENÜ
Syraus Tobias Eichhorn (links) im Zweikampf mit dem Annaberger Quentin Schubert.
Syraus Tobias Eichhorn (links) im Zweikampf mit dem Annaberger Quentin Schubert. Bild: Thomas Fritzsch
Plauen
Fußball-Sachsenklasse: Nichts zu holen für den SC Syrau in Annaberg
Von Steffen Bandt
Beim neuen Tabellenfünften VfB zogen die Vogtländer glatt mit 0:3 den Kürzeren und können sich nun erst einmal der Mission Pokalverteidigung in der Halle widmen.

In der Fußball-Sachsenklasse West hat sich der SC Syrau mit einer Niederlage aus dem Punktspieljahr 2025 verabschiedet. Im Nachholer beim VfB Annaberg verloren die Vogtländer mit 0:3 (0:1) und bleiben mit 17 Punkten Zwölfter. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang 13, den aktuell der Meeraner SV belegt, beträgt drei Punkte.
