Fußball-Sachsenklasse: Nichts zu holen für den SC Syrau in Annaberg

Plauen
Beim neuen Tabellenfünften VfB zogen die Vogtländer glatt mit 0:3 den Kürzeren und können sich nun erst einmal der Mission Pokalverteidigung in der Halle widmen.
In der Fußball-Sachsenklasse West hat sich der SC Syrau mit einer Niederlage aus dem Punktspieljahr 2025 verabschiedet. Im Nachholer beim VfB Annaberg verloren die Vogtländer mit 0:3 (0:1) und bleiben mit 17 Punkten Zwölfter. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang 13, den aktuell der Meeraner SV belegt, beträgt drei Punkte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.