Merkurs Willi Schreiner (links) freut sich ausgelassen über seinen Treffer und den 4:1-Sieg in Oelsnitz/Erzgebirge.
Merkurs Willi Schreiner (links) freut sich ausgelassen über seinen Treffer und den 4:1-Sieg in Oelsnitz/Erzgebirge. Bild: Yvonne Zöphel
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Oelsnitz gegen Oelsnitz – Das Vogtland schlägt das Erzgebirge
Von Steffen Windisch
Anhören
0:00 Anhören

Mit 4:1 hat der SV Merkur am Sonntag beim erzgebirgischen FC gewonnen. Und plötzlich liegt er nur noch einen Zähler hinter Tabellenführer VfB Schöneck.

Merkur Oelsnitz hat am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse mit einem 4:1 beim Oelsnitzer FC seinen vierten Sieg in Folge gefeiert und ist mit 29 Zählern bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Schöneck herangerückt, der überraschend beim Schlusslicht Irfersgrün nur ein 1:1 erreichte.
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
23.11.2025
4 min.
Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz gewinnt Vogtlandderby gegen BSV Irfersgrün ohne Mühe
Irfersgrüns Jonas Heyn (schwarzes Trikot) läuft zwar hier Merkurs Philipp Wilson davon, doch der BSV unterlag Merkur deutlich mit 0:3.
3:0 (2:0) hieß es am Samstag für die Heimmannschaft, die mit dem Erfolg auf Platz 2 vorrückt. Die Gäste vom BSV sind weiterhin Schlusslicht der Staffel.
Steffen Windisch
19.11.2025
3 min.
Fußball: Weltklasseparade in letzter Minute sichert Merkur Oelsnitz den Sieg
Die Oelsnitzer Carlos Ebenhöch, Torschütze Manolo Pieschel und Luis Weiland (von links) bejubeln den Treffer zur 3:2-Führung.
Aus einem 0:2-Rückstand haben die Oelsnitzer im Nachholspiel der Sachsenklasse am Feiertag noch einen 4:2-Sieg gemacht, der sie auf Platz 4 bringt. Ein eingewechselter Spieler traf dabei doppelt.
Thomas Gräf
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
