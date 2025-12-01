Fußball-Sachsenklasse: Oelsnitz gegen Oelsnitz – Das Vogtland schlägt das Erzgebirge

Mit 4:1 hat der SV Merkur am Sonntag beim erzgebirgischen FC gewonnen. Und plötzlich liegt er nur noch einen Zähler hinter Tabellenführer VfB Schöneck.

Merkur Oelsnitz hat am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse mit einem 4:1 beim Oelsnitzer FC seinen vierten Sieg in Folge gefeiert und ist mit 29 Zählern bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Schöneck herangerückt, der überraschend beim Schlusslicht Irfersgrün nur ein 1:1 erreichte.