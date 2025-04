Fußball-Sachsenklasse: Oelsnitzer laufen beim SV Tanne Thalheim auf

Bereits am Samstag um 13 Uhr muss der SV Merkur bei den Erzgebirgern ran. Die letzten drei Begegnungen haben die Sperken allesamt verloren.

Zu ungewohnter Zeit, am Samstag um 13 Uhr, treffen die Fußballer von Merkur Oelsnitz in der Sachsenklasse in Thalheim auf den SV Tanne und wollen dort ihre Serie von drei ungeschlagenen Spielen ausbauen. Der Gastgeber hat nach dem 1:1 in Lichtenstein die Tabellenführung an den punktgleichen SV Eiche Reichenbrand abgegeben. Bei Oelsnitz (Rang 6)...