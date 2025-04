Fußball-Sachsenklasse: SC Syrau kassiert im Vogtlandderby gegen den VfB Auerbach II die erste Heimniederlage

Die zweite Pleite in Folge lässt den SCS auf den 7. Tabellenplatz abrutschen. Die Auerbacher ziehen vorbei und stehen mittlerweile als bestes vogtländisches Team da.

Beim 0:3 zwischen dem SC Syrau und dem VfB Auerbach II in der Fußball-Landesklasse machten sich am Samstag die unterschiedlichen Vorzeichen bemerkbar. Syrau kam aus einer 1:8-Klatsche, Auerbach mit dem Rückenwind aus zwei Siegen in Folge. „Wenn man die Spiele gewinnt, ist es ja logisch, dass man in die nächste Partie mit einer breiten Brust...