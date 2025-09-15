Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im vierten Saisonspiel hat es für Luca Scholler (links) und seinen SC Syrau endlich geklappt mit dem ersten Sieg in der Sachsenklasse.
Im vierten Saisonspiel hat es für Luca Scholler (links) und seinen SC Syrau endlich geklappt mit dem ersten Sieg in der Sachsenklasse.
Plauen
Fußball-Sachsenklasse: SC Syrau nimmt Schwung aus dem Pokalwettbewerb mit
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem 4:1 im Sachsenpokal in Markkleeberg hat der SC am Sonntag auch beim Meeraner SV mit 3:1 gewonnen. Dabei feierte bei den Syrauern ein erst 17-Jähriger sein Debüt.

Dass die „Drachen“ am Sonntag bis zur 89. Minute gegen den Meeraner SV die Null halten konnten, lag auch an einem 17-jährigen Debütanten: Der Syrauer Jonas Drechsler stand erstmals in der Fußball-Sachsenklasse im Tor. „Er hat sein Zeug überragend gemacht“, freute sich SC-Trainer Chris Begerock, der verletzungs- und urlaubsbedingt auf...
