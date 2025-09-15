Fußball-Sachsenklasse: SC Syrau nimmt Schwung aus dem Pokalwettbewerb mit

Nach dem 4:1 im Sachsenpokal in Markkleeberg hat der SC am Sonntag auch beim Meeraner SV mit 3:1 gewonnen. Dabei feierte bei den Syrauern ein erst 17-Jähriger sein Debüt.

Dass die „Drachen" am Sonntag bis zur 89. Minute gegen den Meeraner SV die Null halten konnten, lag auch an einem 17-jährigen Debütanten: Der Syrauer Jonas Drechsler stand erstmals in der Fußball-Sachsenklasse im Tor. „Er hat sein Zeug überragend gemacht", freute sich SC-Trainer Chris Begerock, der verletzungs- und urlaubsbedingt auf...