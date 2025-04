Fußball-Sachsenklasse: SC Syrau schlägt ganz spät zu

Beim 2:2 in Mülsen haben die Vogtländer nach einem 0:2-Rückstand noch einen ganz wichtigen Punkt gerettet. Nach äußerst schwachem Start belohnte sich das Team für einen couragierten Auftritt in Halbzeit zwei.

In der Fußball-Sachsenklasse hat sich der SC Syrau nach zwei deftigen Niederlagen (1:8 in Oberlungwitz und 0:3 gegen Auerbach II) am Sonntag, wenn auch sehr spät, zurückgemeldet. Bei Blau-Gelb Mülsen lagen die Vogtländer nach einer katastrophalen ersten Halbzeit mit 0:2 hinten. Dank zweier später Tote nahm der SCS beim 2:2 zumindest einen...