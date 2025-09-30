Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bastian Wolf (links) behauptet sich gegen den Stollberger Bruno Albert. Bild: Oliver Orgs
Bastian Wolf (links) behauptet sich gegen den Stollberger Bruno Albert. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball-Sachsenklasse: SC Syrau verzweifelt am Stollberger Schlussmann
Von Florian Wißgott
Obwohl sich der SC zahlreiche Großchancen gegen den FC Stollberg herausspielte, gelang beim 0:0 in der Nachspielzeit fast den Erzgebirgern das goldene Tor. Es war das dritte Heimunentschieden der Syrauer in dieser Saison.

Als alles nach einem 0:0 zwischen dem SC Syrau und dem FC Stollberg aussah, entwickelte sich eine richtig spannende Schlussphase, in der beide Teams die Großchance zum Sieg hatten. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Tobias John aus kürzester Distanz am Stollberger Schlussmann Nils Winkler scheiterte, der den Schuss noch zur Ecke klärte....
