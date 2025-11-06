Fußball-Sachsenklasse: SC Syrau vor Vogtlandderby bei Super-Aufsteiger VfB Schöneck

Sonntag heißt Heimspieltag für die beiden obervogtländischen Teams: Und auch der SV Merkur Oelsnitz kickt auf eigenen Rasen gegen den FC Stollberg.

Heimspieltag heißt es am Sonntag um 14 Uhr wieder für die beiden obervogtländischen Mannschaften in der Fußball-Sachsenklasse. Dabei richten sich die Blicke überwiegend nach Schöneck. Dort läuft der SC Syrau zum nächsten Vogtlandderby auf. Der ist nach dem 2:0 gegen Merkur auf Rang 9 angekommen. Schöneck ist mit acht Siegen und zwei Remis...