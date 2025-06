Fußball-Sachsenklasse: SC Syrau will in Annaberg punkten

Es geht eng zu im Tabellenkeller. Die Vogtländer wollen am liebsten schon am Sonntag den Deckel in Sachen Klassenerhalt draufmachen.

Von den vier vogtländischen Vertretern in der Fußball-Sachsenklasse weiß bisher nur die zweite Mannschaft des VfB Auerbach, dass sie auch in der kommenden Spielzeit wieder im sächsischen Unterhaus auflaufen wird. Besonders beim SC Syrau ist die Sorge groß, dass es wie schon in der vergangenen Saison wieder eine Zitterpartie am letzten... Von den vier vogtländischen Vertretern in der Fußball-Sachsenklasse weiß bisher nur die zweite Mannschaft des VfB Auerbach, dass sie auch in der kommenden Spielzeit wieder im sächsischen Unterhaus auflaufen wird. Besonders beim SC Syrau ist die Sorge groß, dass es wie schon in der vergangenen Saison wieder eine Zitterpartie am letzten...