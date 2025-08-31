Fußball-Sachsenklasse: Schöneck gelingt im dritten Spiel dritter Sieg zu Null - und verpflichtet hochkarätigen Neuzugang

Mit 3:0 hat der VfB am Sonntag sein Heimspiel gegen den BSC Freiberg gewonnen. Dabei sorgte die individuelle Klasse und Willensstärke für den Sieg. Wieso sich die Schönecker trotzdem weiter verstärken.

Noch durfte Alexandr Morozov nur an der Seitenlinie den 3:0-Sieg des VfB Schöneck in der Fußball-Sachsenklasse und die Verteidigung der Tabellenführung bejubeln, doch schon am kommenden Sonntag könnte er im Trikot des Aufsteigers auflaufen - dann allerdings in der zweiten Runde des Sachsenpokals gegen Oberligist VfB Empor Glauchau. Noch durfte Alexandr Morozov nur an der Seitenlinie den 3:0-Sieg des VfB Schöneck in der Fußball-Sachsenklasse und die Verteidigung der Tabellenführung bejubeln, doch schon am kommenden Sonntag könnte er im Trikot des Aufsteigers auflaufen - dann allerdings in der zweiten Runde des Sachsenpokals gegen Oberligist VfB Empor Glauchau.