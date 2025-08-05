Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Team des SV Merkur Oelsnitz.
Das Team des SV Merkur Oelsnitz. Bild: Johannes Schmidt
Das Team des SV Merkur Oelsnitz.
Das Team des SV Merkur Oelsnitz. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse-Start mit OVL-Derby: Neu formierter SV Merkur Oelsnitz erwartet Aufsteiger VfB Schöneck
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Elf Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen spielen die zwei obervogtländischen Fußballmannschaften nun wieder in einer Liga, die sie am Freitagabend sogar offiziell eröffnen. Als Saisonziel nennen beide den Klassenerhalt. Ist das Tiefstapelei?

Es ist bereits elf Jahre her, als die Kicker des SV Merkur Oelsnitz und des VfB Schöneck in der Saison 2014/15 zuletzt in einer Liga spielten, damals in der Vogtlandliga. Beide Male gewannen die Oelsnitzer (3:0 zu Hause, 3:2 auswärts). Während Merkur in jener Spielzeit Dritter wurde, stieg Schöneck als Schlusslicht ab. Den Abstieg wollen beide...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.08.2025
1 min.
Fußball: Merkur Oelsnitz bleibt in gesamter Vorbereitung ohne Sieg
Der Oelsnitzer Sven Baumann (am Ball) wird vom Schleizer Doppeltorschützen Morris Möller verfolgt. Rechts Merkurs Dominic Oehm.
2:6 hieß es am Samstag im letzten Test gegen den FSV Schleiz. Damit stehen vor dem Saisonstart ein Remis und vier Niederlagen für die neuformierte Elf auf dem Papier.
Thomas Gräf
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
27.07.2025
2 min.
1:2 gegen Thalheim: Merkur Oelsnitz bleibt weiter ohne Testspiel-Erfolg
Neu beim SV Merkur ist Toni Döge (links), hier im Duell mit dem Thalheimer Junis Medjadji. Döge kam vom VfB Schöneck.
Zwei Wochen vor dem Beginn der Punktspiele läuft bei den Sperken noch längst nicht alles rund. Immerhin müssen sieben neue Spieler integriert werden.
Thomas Gräf
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
Mehr Artikel