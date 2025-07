Fußball-Sachsenklasse startet mit Flutlicht-Derby Oelsnitz gegen Schöneck

Anfang August geht es wieder los mit dem Kampf um Punkte. Nun steht fest, wer wann und gegen wen spielt...

Vier vogtländische Fußballteams treten in der kommenden Saison in der Staffel West der Fußball-Sachsenklasse zum Punktekampf an. Nicht mehr dabei ist die zweite Mannschaft des VfB Auerbach, die sich freiwillig zurückzog und auflöste. Dafür blieb der sportlich eigentlich abgestiegene BSV Irfersgrün in der Liga. Weiter dabei ist auch der...