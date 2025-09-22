Fußball-Sachsenklasse: SV Merkur Oelsnitz profitiert von Reichenbrands Abschlussschwäche

Oberes Vogtland
Es ist ein hartes Stück Arbeit gewesen, aber die Obervogtländer haben sich gegen den SV Eiche mit 1:0 durchgesetzt. Diesen Kampfgeist wird das Team in dieser Saison noch öfter brauchen.
Der SV Merkur Oelsnitz hat in der Fußball-Sachsenklasse mit einem 1:0-Sieg gegen Eiche Reichenbrand seinen Aufwärtstrend fortgesetzt, ist seit vier Spielen ungeschlagen und hat sich mit zehn Punkten auf Tabellenplatz 6 verbessert. Der Heimerfolg am Sonntag war nach zuletzt drei Niederlagen gegen diesen starken Gegner für Merkur-Trainer Kenny...
