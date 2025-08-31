Fußball-Sachsenklasse: Syrau muss sich mit glücklichem Punkt zufriedengeben

Zwar hat der SC am Samstag nach den beiden torlosen Partien gleich zwei Treffer erzielt, aber diese reichten nur zu einem 2:2 gegen den Aufsteiger VfB Fortuna Chemnitz II.

Nach dem 0:0 zum Auftakt der Saison der Fußball-Sachsenklasse gegen Oberlungwitz und der 0:5-Niederlage bei Sachsenliga-Absteiger Marienberg brach am Samstagnachmittag gegen den VfB Fortuna Chemnitz II Paul Schneider bereits in der achten Minute den Syrauer Tor-Bann: Tobias Erl flankte von der rechten Seite in den Strafraum, Fortuna-Torhüter...