Fußball-Sachsenklasse: Syrau siegt im Derby und offenbart Irfersgrüns Schwächen

90 Zuschauer haben am Wochenende das Duell der beiden Vogtland-Teams verfolgt. Nach dem 3:0-Sieg des SC fanden beide Trainer kritische Worte.

Noch bevor das Vogtland-Derby in der Fußball-Sachsenklasse am Samstag vor 90 Zuschauern angepfiffen wurde, überraschte der gastgebende SC Syrau mit einem taktischen Kniff: Das prestigeträchtige Duell gegen den BSV Irfersgrün stieg nicht auf dem grünen Rasen im Waldstadion. „Wir hatten uns schon darauf eingestellt, dass wir auf dem...