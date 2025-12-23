MENÜ
  • Fußball-Sachsenklasse: Trainerwechsel beim BSV Irfersgrün – Denny Bleich muss gehen, der Nachfolger begeistert das Team

Hier noch beim VfB Auerbach im Gespräch mit Dario Tomoski, nun Trainer beim BSV Irfersgrün: Uwe Kramer (links)
Auerbach
Fußball-Sachsenklasse: Trainerwechsel beim BSV Irfersgrün – Denny Bleich muss gehen, der Nachfolger begeistert das Team
Von Thomas Gräf
Nur ein Sieg und Vorletzter nach der Hinrunde: Am Montag hat der Verein auf die sportliche Misere reagiert und personelle Konsequenzen gezogen. Der neue Coach war aber bisher noch nie Cheftrainer.

Der BSV Irfergrün hat am Montag auf die schwache Hinrunden-Leistung in der Fußball-Sachsenklasse reagiert und den erst im Sommer als Nachfolger von Thomas Pfefferkorn installierten Denny Bleich von seinem Amt entbunden. War das nach einer Bilanz von nur einem Sieg und drei Unentschieden aus 15 Begegnungen nicht wirklich überraschend, so ist es...
