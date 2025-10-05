Fußball-Sachsenklasse: VfB Schöneck gewinnt das Spitzenspiel – Merkur Oelsnitz besiegt den Tabellendritten

Die beiden obervogtländischen Vertreter bejubelten am Sonntag drei Punkte. Der BSV Irfersgrün nahm immerhin noch einen Zähler mit, der SC Syrau blieb ohne Zählbares. Die beiden Letztgenannten stehen auf einem Abstiegsplatz.

Die Gewinner des Wochenendes in der Fußball-Sachsenklasse kommen aus dem oberen Vogtland. Spitzenreiter VfB Schöneck besiegte im Topspiel auf eigenem Rasen den Zweiten Oberlungwitzer SV mit 3:1. Last-Minute-Zugang Danny Wild traf schon in der ersten Halbzeit doppelt, Tim Müller machte den Deckel drauf. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte der... Die Gewinner des Wochenendes in der Fußball-Sachsenklasse kommen aus dem oberen Vogtland. Spitzenreiter VfB Schöneck besiegte im Topspiel auf eigenem Rasen den Zweiten Oberlungwitzer SV mit 3:1. Last-Minute-Zugang Danny Wild traf schon in der ersten Halbzeit doppelt, Tim Müller machte den Deckel drauf. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte der...