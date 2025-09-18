Fußball-Sachsenklasse: VfB Schöneck spielt gegen das Team, das gegen Merkur verlor

Oberes Vogtland
Der Spitzenreiter erwartet am Samstag um 15 Uhr Blau-Gelb Mülsen, vor Wochenfrist 1:2 gegen die Oelsnitzer unterlegen. Die sind einen Tag später Gastgeber für Eiche Reichenbrand.
Es läuft derzeit bei den zwei obervogtländischen Teams in der Fußball-Sachsenklasse. Aufsteiger VfB Schöneck führt die Liga mit vier Siegen aus den ersten vier Punktspielen an, der SV Merkur Oelsnitz hat auf Rang 7 aus den letzten drei Begegnungen sieben Zähler geholt. Beide haben am Wochenende wieder Heimrecht. Bereits am Samstag ab 15 Uhr...
