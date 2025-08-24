Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Florian Heydeck traf beim 8:0 doppelt für den VfB Schöneck.
Florian Heydeck traf beim 8:0 doppelt für den VfB Schöneck. Bild: Johannes Schmidt
Florian Heydeck traf beim 8:0 doppelt für den VfB Schöneck.
Florian Heydeck traf beim 8:0 doppelt für den VfB Schöneck. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: VfB Schöneck verteilt die nächste Klatsche – Merkur Oelsnitz macht aus 1:3 ein 4:4
Von Steffen Windisch und Thomas Gräf
Anhören
Der Aufsteiger hat am Sonntag zu Hause gegen Lok Zwickau mit 8:0 gewonnen und führt mit sechs Punkten und 15:0 Toren die Tabelle an. Personell geschwächte Oelsnitzer erkämpften nach 1:3-Rückstand noch ein 4:4 beim BSC Freiberg.

Ohne Niederlage geblieben die beiden obervogtländischen Teams in der Fußball-Sachsenklasse. Der VfB Schöneck landete den nächsten Kantersieg, Merkur Oelsnitz holte seinen ersten Zähler.
