Fußball-Sachsenklasse: Wer wird die vogtländische Nummer eins?

SC Syrau gegen VfB Auerbach II heißt es am Samstagnachmittag im Syrauer Waldstadion. Das Heimteam ist nach der 1:8-Niederlage in Oberlungwitz auf Wiedergutmachung aus.

Vierter gegen Neunter. Das klingt eigentlich relativ klar, ist es aber überhaupt nicht, wenn am Samstag (15 Uhr) in der Fußball-Sachsenklasse der SC Syrau den VfB Auerbach II empfängt. Klar ist in dieser Staffel aktuell gar nichts, zu eng haben sich die Teams im Tabellenmittelfeld aneinandergereiht. Selbst Syrau kann sich in Sachen...