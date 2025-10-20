Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwei Zugänge machten die Merkur-Tore beim 3:3: Tobias Zöphel (links) und Toni Döge.
Zwei Zugänge machten die Merkur-Tore beim 3:3: Tobias Zöphel (links) und Toni Döge. Bild: Yvonne Zöphel
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Zwei Punkte futsch – Merkur Oelsnitz gibt dreimal die Führung aus der Hand
Von Steffen Windisch
In der vierten Nachspielminute kassierten die Vogtländer am Sonntag trotz Überzahl noch ein 3:3 beim VfB Fortuna Chemnitz II. Trotzdem rücken sie auf Platz 6 vor.

Merkur Oelsnitz hat in der Fußball-Sachsenklasse am Sonntag dreimal beim Tabellenvorletzten Fortuna Chemnitz II geführt und trotz Überzahl in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleichstreffer kassiert. Merkur ist Sechster, die weiter sieglose VfB-Reserve Vorletzter.
Mehr Artikel