Fußball-Sachsenliga: 320 Zuschauer sehen Reichenbacher Defensivmeisterwerk gegen Dresdner SC

Reichenbach
Maurice Lange war am Sonntag der Mann der Stunde im Stadion Am Wasserturm. Mit seinem Goldenen Tor bescherte er seinem Team drei wichtige Zähler.
Flanke Horn, Aufsetzerkopfball Lange ins Dreiangel: Die 76. Spielminute hat am Sonntagnachmittag für den Reichenbacher FC vor immerhin 320 Zuschauern im Stadion Am Wasserturm das Goldene Tor gegen den Dresdner SC gebracht. Die Reichenbacher blieben damit zum vierten Mal in Folge um Landesligapunkte ungeschlagen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.