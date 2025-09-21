Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit neuer "Frisur" bahnt sich Ben-Daniel Schewski den Weg gegen Emil Günther und Dzenan Hot in den DSC-Strafraum.
Mit neuer "Frisur" bahnt sich Ben-Daniel Schewski den Weg gegen Emil Günther und Dzenan Hot in den DSC-Strafraum. Bild: Olaf Meinhardt
Reichenbach
Fußball-Sachsenliga: 320 Zuschauer sehen Reichenbacher Defensivmeisterwerk gegen Dresdner SC
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Maurice Lange war am Sonntag der Mann der Stunde im Stadion Am Wasserturm. Mit seinem Goldenen Tor bescherte er seinem Team drei wichtige Zähler.

Flanke Horn, Aufsetzerkopfball Lange ins Dreiangel: Die 76. Spielminute hat am Sonntagnachmittag für den Reichenbacher FC vor immerhin 320 Zuschauern im Stadion Am Wasserturm das Goldene Tor gegen den Dresdner SC gebracht. Die Reichenbacher blieben damit zum vierten Mal in Folge um Landesligapunkte ungeschlagen.
