Der Reichenbacher Maurice Lange (rechts) attackiert Marvin Richter von der SG Taucha bei der Ballannahme. Bild: Olaf Meinhardt
Der Reichenbacher Maurice Lange (rechts) attackiert Marvin Richter von der SG Taucha bei der Ballannahme. Bild: Olaf Meinhardt
Reichenbach
Fußball-Sachsenliga: Beim Reichenbacher FC bleibt der Stolz über 182 Tage ohne Auswärtsniederlage
Von Olaf Meinhardt
Das Duell bei der SG Taucha ging am Samstag mit 0:3 verloren. Dabei bewiesen die Vogtländer vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal ihre Qualitäten.

Der Reichenbacher FC hat das Landesliga-Verfolgerduell Vierter gegen Dritter am Samstag in Taucha mit 0:3 (0:2) verloren. Seine Fußballwelt geht damit sicherlich nicht unter. Vielmehr bleibt der Respekt über 182 Tage Auswärts-Unbesiegbarkeit haften.
