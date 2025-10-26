Fußball-Sachsenliga: Beim Reichenbacher FC bleibt der Stolz über 182 Tage ohne Auswärtsniederlage

Reichenbach
Das Duell bei der SG Taucha ging am Samstag mit 0:3 verloren. Dabei bewiesen die Vogtländer vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal ihre Qualitäten.
Der Reichenbacher FC hat das Landesliga-Verfolgerduell Vierter gegen Dritter am Samstag in Taucha mit 0:3 (0:2) verloren. Seine Fußballwelt geht damit sicherlich nicht unter. Vielmehr bleibt der Respekt über 182 Tage Auswärts-Unbesiegbarkeit haften.
