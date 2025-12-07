Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher entführen Punkt aus Dresden – trotz ungünstiger Vorzeichen

Beim FV Dresden 06 Laubegast hat der RFC am Sonntag ein 2:2 (1:1) erkämpft. Fast hätte man sogar drei Zähler mitgenommen.

Bärenstarke Vorstellung zum Herbstrundenabschluss in Laubegast: Der Reichenbacher FC entführte aus Elbflorenz einen Zähler – zum dritten Mal in Folge! Und der fühlte sich einmal mehr wie ein Sieg an. Denn die Vorzeichen standen recht ungünstig. Nicht nur, dass der FV 06 sich nach seinen jüngsten fünf Siegen in Folge im Höhenflug befand,...