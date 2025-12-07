Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beide Teams lieferten sich viele Zweikämpfe wie in dieser Szene Reichenbachs Marius Horn (rechts) und Dresdens Christoph am Ende.
Beide Teams lieferten sich viele Zweikämpfe wie in dieser Szene Reichenbachs Marius Horn (rechts) und Dresdens Christoph am Ende. Bild: Olaf Meinhardt
Auerbach
Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher entführen Punkt aus Dresden – trotz ungünstiger Vorzeichen
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim FV Dresden 06 Laubegast hat der RFC am Sonntag ein 2:2 (1:1) erkämpft. Fast hätte man sogar drei Zähler mitgenommen.

Bärenstarke Vorstellung zum Herbstrundenabschluss in Laubegast: Der Reichenbacher FC entführte aus Elbflorenz einen Zähler – zum dritten Mal in Folge! Und der fühlte sich einmal mehr wie ein Sieg an. Denn die Vorzeichen standen recht ungünstig. Nicht nur, dass der FV 06 sich nach seinen jüngsten fünf Siegen in Folge im Höhenflug befand,...
Mehr Artikel