Fußball, Sachsenliga: Reichenbacher FC braucht beim Meister VfB Empor Glauchau keinen Sahnetag, sondern eine Sahnewoche

Es ist bereits das vorletzte Spiel für den RFC. Der rechnet sich beim Tabellenführer wenig aus, kennt aber auch seine Neigung zu Überraschungen.

Für den Reichenbacher FC stehen noch zwei Auswärtspartien in der Landesliga auf dem Plan. Diese Konstellation sollte dem Team von Carlo Kästner im Kampf um den Klassenverbleib sogar entgegenkommen – schließlich ist es auf fremden Plätzen in dieser Saison erfolgreicher als daheim. Während im eigenen Stadion in 14 Begegnungen zehn Punkte...