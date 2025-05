Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher FC rutscht sang- und klanglos in Niederlage gegen Stahl Riesa

1:2 (0:1) hieß es am Sonntag gegen den früheren DDR-Oberligisten. Nur einen Zähler sind die Kicker von Wasserturm von einem Abstiegsplatz entfernt.

So wird das nichts mit dem Klassenverbleib in der Fußball-Sachsenliga: Sang und klanglos schlitterte der Reichenbacher FC am Sonntag gegen die zuletzt fünfmal in Folge ohne Punkt gebliebenen Riesaer in eine 1:2-Niederlage. Dabei ging die Negativheimserie der Reichenbacher weiter. Siebenmal am Stück gab es im Stadion am Wasserturm schon keinen...