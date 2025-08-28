Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher FC will den Heimfluch beenden

Reichenbach
Gegen Borea Dresden sollen die Punkte am Wasserturm bleiben. Aber auch der Gegner tut sich in der Fremde leichter als auf eigenem Platz.
Da waren sie wieder, die Reichenbacher, wie man sie schon in der Frühjahrsrunde der Fußball-Sachsenliga kennengelernt hat: Daheim in Geberlaune, auswärts dafür aggressiv, laufstark und erfolgreich. Nach der Auftaktniederlage gegen Riesa (1:4) ließen sie in Eutritzsch den ersten Saisonsieg (1:0) folgen. Nun kommt der SC Borea Dresden an den...
