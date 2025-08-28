Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
RFC-Trainer Carlo Kästner sieht sein Team gut gerüstet.
RFC-Trainer Carlo Kästner sieht sein Team gut gerüstet. Bild: Johannes Schmidt
RFC-Trainer Carlo Kästner sieht sein Team gut gerüstet.
RFC-Trainer Carlo Kästner sieht sein Team gut gerüstet. Bild: Johannes Schmidt
Reichenbach
Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher FC will den Heimfluch beenden
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen Borea Dresden sollen die Punkte am Wasserturm bleiben. Aber auch der Gegner tut sich in der Fremde leichter als auf eigenem Platz.

Da waren sie wieder, die Reichenbacher, wie man sie schon in der Frühjahrsrunde der Fußball-Sachsenliga kennengelernt hat: Daheim in Geberlaune, auswärts dafür aggressiv, laufstark und erfolgreich. Nach der Auftaktniederlage gegen Riesa (1:4) ließen sie in Eutritzsch den ersten Saisonsieg (1:0) folgen. Nun kommt der SC Borea Dresden an den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
3 min.
Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher FC zum fünften Mal in Folge auswärts ungeschlagen
Ringkampf um den Ball zwischen Eutritzschs Maximilian Stöckmann (links) und Reichenbachs Maurice Lange.
Zu Hause seit neun Spielen sieglos, gelang beim Traditionsverein SV Lipsia Eutritzsch am Samstag ein 1:0-Erfolg. Ein Neuzugang erzielte das Goldene Tor.
Olaf Meinhardt
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
21.08.2025
3 min.
Tradition pur: Reichenbacher FC spielt gegen ältesten Fußballverein Sachsens – SV Lipsia 93 Eutritzsch
Der RFC trifft am Samstag auf ein echtes Original. Der Gegner gehörte zu den Gründungsmitgliedern des DFB. Wieso die letzte gemeinsame Saison 2017/18 kurios war.
Olaf Meinhardt
Mehr Artikel