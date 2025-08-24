Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ringkampf um den Ball zwischen Eutritzschs Maximilian Stöckmann (links) und Reichenbachs Maurice Lange.
Ringkampf um den Ball zwischen Eutritzschs Maximilian Stöckmann (links) und Reichenbachs Maurice Lange. Bild: Olaf Meinhardt
Ringkampf um den Ball zwischen Eutritzschs Maximilian Stöckmann (links) und Reichenbachs Maurice Lange.
Ringkampf um den Ball zwischen Eutritzschs Maximilian Stöckmann (links) und Reichenbachs Maurice Lange. Bild: Olaf Meinhardt
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher FC zum fünften Mal in Folge auswärts ungeschlagen
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu Hause seit neun Spielen sieglos, gelang beim Traditionsverein SV Lipsia Eutritzsch am Samstag ein 1:0-Erfolg. Ein Neuzugang erzielte das Goldene Tor.

Der Reichenbacher FC scheint auf dem besten Weg, nahtlos an die Frühjahrsrunde anzuknüpfen. Denn was er zu Hause verbockt – da ist er seit neun Spielen sieglos – das macht er in der Fremde wieder wett. Beim Landesliga-Aufsteiger SV Lipsia Eutritzsch entführten die Jungs von RFC-Trainer Carlo Kästner drei Punkte. Saisonübergreifend blieben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
07.08.2025
2 min.
Reichenbacher FC mit harter Nuss zum Auftakt: Top-Favorit Stahl Riesa zu Gast
Zugang Manuel Strobel (links/hier gegen Oberlungwitz) traf in Irfersgrün doppelt für den RFC.
Am Sonntag gastiert die BSG Stahl Riesa am Wasserturm. Dort gab es in diesem Jahr noch keinen Heimsieg. Klappt es diesmal?
Olaf Meinhardt
17.08.2025
3 min.
Fußball-Landesligist Reichenbacher FC unterliegt Talenten des BFC Dynamo knapp
Symbolfoto: Pixabay
In einem Freundschaftsspiel am Donnerstag haben die Vogtländer gegen die U-19-Elf der Hauptstädter 3:4 (1:3) verloren. Drei Tage später folgte ein knapper Heimsieg im Freundschaftsspiel gegen den FC Stollberg.
Olaf Meinhardt
Mehr Artikel