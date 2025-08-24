Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher FC zum fünften Mal in Folge auswärts ungeschlagen

Oberes Vogtland
Zu Hause seit neun Spielen sieglos, gelang beim Traditionsverein SV Lipsia Eutritzsch am Samstag ein 1:0-Erfolg. Ein Neuzugang erzielte das Goldene Tor.
Der Reichenbacher FC scheint auf dem besten Weg, nahtlos an die Frühjahrsrunde anzuknüpfen. Denn was er zu Hause verbockt – da ist er seit neun Spielen sieglos – das macht er in der Fremde wieder wett. Beim Landesliga-Aufsteiger SV Lipsia Eutritzsch entführten die Jungs von RFC-Trainer Carlo Kästner drei Punkte. Saisonübergreifend blieben...
