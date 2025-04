Fußball-Sachsenliga: Trainer des Reichenbacher FC fordert gegen SV Tapfer Leipzig mehr „Männerfußball“ von seinem Team

Eine Saison voller Herausforderungen für den RFC. Im anstehenden Heimspiel droht der Absturz. Kann der RFC den dringend benötigten Sieg einfahren?

134-mal lief der RFC schon um Sachsenligapunkte auf, fuhr dabei 34 Siege, 38 Unentschieden ein und verlor 62-mal. Die kommende 135. Begegnung zu Hause gegen den unmittelbar besser platzierten SV Tapfer Leipzig am Sonntag wird eine ganz bedeutende in der Auflistung sein. Denn in dieser geht es für die Reichenbacher schon sprichwörtlich „um die...