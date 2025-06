Fußball, Sachsenliga: Versöhnliches Saisonfinale für den Reichenbacher FC

Der RFC startet mit einem Blitztreffer in das letzte Saisonmatch beim FSV Motor Marienberg. Doch dann dreht der Gegner das Spiel.

3:3 zum Abschluss: Ein solches Resultat stand in bis dato 143 Landesligapartien (38 Siege – 39 Unentschieden – 66 Niederlagen) beim Reichenbacher FC am Ende noch nie zu Buche. Die Vorzeichen waren in Marienberg gut, ein entspanntes Spiel zu sehen, weil es für beide um nichts mehr ging.