Max Roscher (am Ball) schnürte beim 3:0-Erfolg des VfB Auerbach beim HFC Colditz einen Doppelpack.
Max Roscher (am Ball) schnürte beim 3:0-Erfolg des VfB Auerbach beim HFC Colditz einen Doppelpack. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Max Roscher (am Ball) schnürte beim 3:0-Erfolg des VfB Auerbach beim HFC Colditz einen Doppelpack. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Max Roscher (am Ball) schnürte beim 3:0-Erfolg des VfB Auerbach beim HFC Colditz einen Doppelpack. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Fußball-Sachsenpokal: Auerbach lässt nichts anbrennen
Von Marcus Schädlich
Ohne großen Glanz, aber doch souverän ist der VfB in die 3. Runde eingezogen. Beim 3:0-Erfolg gegen den HFC Colditz sorgte einer im zweiten Abschnitt für die Entscheidung, der in Durchgang eins noch auf der Bank gesessen hatte.

Der VfB Auerbach stand am Sonntagnachmittag im Sachsenpokal vor einer unangenehmen Aufgabe: Beim HFC Colditz, dem unangefochtenen Tabellenführer der Sachsenklasse Nord, bestand eine gewisse Stolpergefahr für die Vogtländer, haben die Colditzer doch in dieser Saison noch keine Pflichtspielniederlage kassiert und sind vom Kader her fast schon ein...
