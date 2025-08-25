Fußball-Sachsenpokal der Frauen: Dynamo Dresden lässt Merkur Oelsnitz keine Chance

In der 1. Hauptrunde des Cupwettbewerbs war für die Vogtländerinnen beim 1:5 Endstation. Der Oelsnitzer Torjägerin gelang immerhin der Ehrentreffer.

Nach einem 3:2-Heimsieg in der Ausscheidungsrunde des Fußball-Sachsenpokals gegen Fortuna Dresden II sind die Landesklassefrauen des SV Merkur Oelsnitz am Sonntag gegen einen weitaus bekannteren Verein aus der Landeshauptstadt in der 1. Hauptrunde aus dem Wettbewerb geflogen. 1:5 hieß es bei der SG Dynamo Dresden (ebenfalls Landesklasse). Vor...