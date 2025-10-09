Fußball-Sachsenpokal: Drei alte Bekannte kommen zurück ins Vogtlandstadion

Plauen
Am Samstag gastiert Regionalligist FC Eilenburg beim Oberligisten VFC Plauen zum Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Im Kader der Gäste stehen zwei Kicker, die noch bis zum Sommer das gelb-schwarze Trikot trugen.
Tom Fischer freut sich auf ein besonderes Spiel in Plauen. Fünf Jahre hatte der ehemalige Kapitän im Vogtlandstadion für den VFC gekämpft. Am Samstag kommt der Innenverteidiger zurück an die alte Wirkungsstätte. Mit seinem neuen Verein, dem FC Eilenburg, möchte Fischer ins Sachsenpokal-Achtelfinale einziehen. Der Innenverteidiger weiß:...
