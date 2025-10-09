Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Eric Träger (links) und der jetzige Eilenburger Tom Fischer hatten letztes Jahr im Oktober in Luckenwalde beide mit gebrochener Nase gespielt.
Eric Träger (links) und der jetzige Eilenburger Tom Fischer hatten letztes Jahr im Oktober in Luckenwalde beide mit gebrochener Nase gespielt. Bild: Karsten Repert
Plauen
Fußball-Sachsenpokal: Drei alte Bekannte kommen zurück ins Vogtlandstadion
Von Karsten Repert
Am Samstag gastiert Regionalligist FC Eilenburg beim Oberligisten VFC Plauen zum Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Im Kader der Gäste stehen zwei Kicker, die noch bis zum Sommer das gelb-schwarze Trikot trugen.

Tom Fischer freut sich auf ein besonderes Spiel in Plauen. Fünf Jahre hatte der ehemalige Kapitän im Vogtlandstadion für den VFC gekämpft. Am Samstag kommt der Innenverteidiger zurück an die alte Wirkungsstätte. Mit seinem neuen Verein, dem FC Eilenburg, möchte Fischer ins Sachsenpokal-Achtelfinale einziehen. Der Innenverteidiger weiß:...
