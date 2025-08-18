Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Karsten Kaiser (Mitte) setzt sich gegen den Annaberger Danny Nixdorf (links) durch.
Karsten Kaiser (Mitte) setzt sich gegen den Annaberger Danny Nixdorf (links) durch. Bild: Oliver Orgs
Karsten Kaiser (Mitte) setzt sich gegen den Annaberger Danny Nixdorf (links) durch.
Karsten Kaiser (Mitte) setzt sich gegen den Annaberger Danny Nixdorf (links) durch. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball-Sachsenpokal: Fortuna Plauen schlägt sich gegen den VfB Annaberg achtbar
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast eine Halbzeit lang haben sich die Plauener mit dem Sachsenklasse-Vertreter ein Spiel auf Augenhöhe geliefert. Dann brach es über sie herein.

Der Auftritt von Fußball-Vogtlandligist FC Fortuna Plauen im Sachsenpokal ist am Samstag trotz der 1:3-Niederlage kein schlechter gewesen. Fast 45 Minuten lang spielte das Team von Trainer Alexander Grötzsch auf Augenhöhe mit dem Sachsenklasse-Team des VfB Annaberg. Dann kippte das Spiel zu Gunsten der Gäste. Erst schwächte sich Fortuna in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
3 min.
Sachsenpokal: Annaberger Fußballer sind bei Fortuna Plauen gefragt
Zum Saisonstart in Irfersgrün lief es für den VfB um Florian Weiß (rechts) nicht nach Wunsch. Am Ende hieß es 1:1.
Der Vize-Meister der Vogtlandliga ist für die Kreisstädter ein unbeschriebenes Blatt. Der Coach warnt dennoch – und denkt an das vergangene Jahr zurück.
Jürgen Werner
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
18.08.2025
3 min.
Trotz Abschlussschwäche: Annabergs Kicker erreichen nächste Pokalrunde
Die Annaberger Vincent Lars Meyer (links) und Valentin Breitfeld setzen hier den Plauener Karsten Kaiser unter Druck.
Selbst in Überzahl sündigten die VfB-Fußballer vor dem gegnerischen Tor. Ihrer Favoritenrolle wurden sie im Vogtland dennoch gerecht.
Andreas Bauer
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
Mehr Artikel