Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Imago
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Imago
Plauen
Fußball-Sachsenpokal: Frauen der SG Jößnitz nach Elfmetertor draußen
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen den ZFC Meuselwitz verloren die Vogtländerinnen zu Hause mit 0:1. Beim Strafstoß war auch die gute Torhüterin Patricia Dölz machtlos.

Die Landesklasse-Fußballerinnen der SG Jößnitz sind im Achtelfinale des sächsischen Landespokals ausgeschieden. Gegen den ZFC Meuselwitz (Landesklasse Nord) verloren sie auf eigenem Platz mit 0:1 (0:0). Die Gastgeberinnen fanden gut in die Begegnung und waren präsent in den Zweikämpfen. Im zweiten Durchgang zeigte sich Meuselwitz wacher und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
18.08.2025
1 min.
Fußball-Sachsenpokal: SG Jößnitz eiskalt vom Punkt
Nathalie Schubert beim Kopfball.
Mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den SV Waldenburg haben sich die Vogtländerinnen das Ticket für die 1. Hauptrunde gesichert. In der wartet ein weiteres Heimspiel.
Steffen Bandt
26.08.2025
1 min.
Fußballerinnen der SG Jößnitz locker eine Runde weiter
Christin Richter (links) gratuliert der dreifachen Torschützin Nicole Döring.
In der 1. Runde des Sachsenpokals bezwangen die Vogtländerinnen das Team des Post SV Dresden mit 6:2.
Steffen Bandt
Mehr Artikel