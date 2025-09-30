Fußball-Sachsenpokal: Frauen der SG Jößnitz nach Elfmetertor draußen

Plauen
Gegen den ZFC Meuselwitz verloren die Vogtländerinnen zu Hause mit 0:1. Beim Strafstoß war auch die gute Torhüterin Patricia Dölz machtlos.
Die Landesklasse-Fußballerinnen der SG Jößnitz sind im Achtelfinale des sächsischen Landespokals ausgeschieden. Gegen den ZFC Meuselwitz (Landesklasse Nord) verloren sie auf eigenem Platz mit 0:1 (0:0). Die Gastgeberinnen fanden gut in die Begegnung und waren präsent in den Zweikämpfen. Im zweiten Durchgang zeigte sich Meuselwitz wacher und...
