Fußball-Sachsenpokal: Für den VFC Plauen geht es wieder gegen ein Glauchauer Team

Plauen
Nächster Halt: Lok Glauchau/Niederlungwitz: Nach der ersten Saisonniederlage in der Oberliga (0:1 gegen den VfB Empor Glauchau) ist für die Vogtländer ein Weiterkommen im Sachsenpokal Pflicht.
Schon wieder Glauchau! Nach der bitteren Heimniederlage gegen den VfB Empor Glauchau spielt der VFC Plauen im Sachsenpokal erneut gegen Glauchau. Allerdings ist der Kontrahent diesmal ein Kreisoberligist, der als Spielgemeinschaft unter dem Namen SV Lok Glauchau/Niederlungwitz antritt. Die Spielklasse entspricht praktisch der Vogtlandliga, in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.