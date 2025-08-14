Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Matheus De Moura Beal (VFC Plauen, rechts) ist vor dem Fabien Bochmann (VfB Empor Glauchau) am Ball.
Matheus De Moura Beal (VFC Plauen, rechts) ist vor dem Fabien Bochmann (VfB Empor Glauchau) am Ball. Bild: Johannes Schmidt
Matheus De Moura Beal (VFC Plauen, rechts) ist vor dem Fabien Bochmann (VfB Empor Glauchau) am Ball.
Matheus De Moura Beal (VFC Plauen, rechts) ist vor dem Fabien Bochmann (VfB Empor Glauchau) am Ball. Bild: Johannes Schmidt
Plauen
Fußball-Sachsenpokal: Für den VFC Plauen geht es wieder gegen ein Glauchauer Team
Von Karsten Repert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nächster Halt: Lok Glauchau/Niederlungwitz: Nach der ersten Saisonniederlage in der Oberliga (0:1 gegen den VfB Empor Glauchau) ist für die Vogtländer ein Weiterkommen im Sachsenpokal Pflicht.

Schon wieder Glauchau! Nach der bitteren Heimniederlage gegen den VfB Empor Glauchau spielt der VFC Plauen im Sachsenpokal erneut gegen Glauchau. Allerdings ist der Kontrahent diesmal ein Kreisoberligist, der als Spielgemeinschaft unter dem Namen SV Lok Glauchau/Niederlungwitz antritt. Die Spielklasse entspricht praktisch der Vogtlandliga, in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
10.08.2025
5 min.
Fußball-Oberliga: VfB-Empor-Coach Nico Quade blickt vor der Partie gegen seinen Ex-Klub VFC Plauen nach vorn und nicht zurück
Auf den VfB Empor Glauchau und Cheftrainer Nico Quade wartet am Sonntag in der Fußball-Oberliga die nächste schwere Aufgabe.
Im zweiten Saisonspiel tritt der Aufsteiger aus Glauchau am Sonntag beim Regionalliga-Absteiger aus dem Vogtland an. Personell gibt es trotz Ausfällen auch positive Nachrichten.
Torsten Ewers
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
08.08.2025
3 min.
„Meine persönliche Bilanz spielt dabei keine Rolle“: Was Plauens Coach Sedat Gören vor dem Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau sagt
„Da gehts lang!“, sagt VFC-Trainer Sedat Gören.
Der Fußballtrainer kann im ersten Oberliga-Pflichtspiel vor heimischem Publikum personell aus dem Vollen schöpfen. Doch im VFC-Kader gab es noch ein paar Bewegungen.
Torsten Ewers
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
Mehr Artikel