Fußball-Sachsenpokal: Gelingt dem VfB Schöneck die nächste Überraschung?

Die Obervogtländer erwarten allerdings einen zwei Klassen höher angesiedelten Kontrahenten. Der Gegner von Merkur Oelsnitz kommt aus derselben Liga, aber aus einer anderen Staffel.

Zeitgleich starten am Sonntag, 15 Uhr die beiden obervogtländischen Teams aus der Fußball-Sachsenklasse auf heimischen Rasen in die zweite Runde des Sachsenpokals. Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Match des unbesiegten Überraschungs-Spitzenreiters VfB Schöneck gegen den Oberliga-Aufsteiger VfB Empor Glauchau. „Klar sind wir Außenseiter,... Zeitgleich starten am Sonntag, 15 Uhr die beiden obervogtländischen Teams aus der Fußball-Sachsenklasse auf heimischen Rasen in die zweite Runde des Sachsenpokals. Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Match des unbesiegten Überraschungs-Spitzenreiters VfB Schöneck gegen den Oberliga-Aufsteiger VfB Empor Glauchau. „Klar sind wir Außenseiter,...