Fußball-Sachsenpokal: Oelsnitzer Neuzugang gelingt zum Einstand gleich ein Hattrick

Oberes Vogtland
Merkurs Frauenteam hat mit einem 3:2-Heimsieg in der Ausscheidungsrunde am Sonntag die erste Hauptrunde im Cupwettbewerb erreicht. Der nächste Gegner heißt allerdings Dynamo Dresden.
Das war mal ein Einstand: Lou Stöß, im Sommer aus Pfaffengrün zum SV Merkur gewechselt, erzielte am Sonntag im Heimspiel der Ausscheidungsrunde im Fußball-Sachsenpokal alle drei Treffer für ihr neues Team. Und das in einer knappen halben Stunde. Damit sicherte sie den 3:2-Heimsieg gegen den 1. FFC Fortuna Dresden II, obwohl die...
