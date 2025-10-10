Fußball-Sachsenpokal: Reichenbacher FC will erstmals ins Achtelfinale einziehen

Reichenbach
Gegen den eine Etage tiefer kickenden Meeraner SV möchte es der RFC am Sonntag unter die besten 16 Teams schaffen. Allerdings hatte der im letzten Testspiel noch die Nase vorn.
Erstmals ins Achtelfinale einziehen und dann Hoffen auf das große Los: Der Reichenbacher FC möchte seinen tollen Lauf in der Landesliga im Sachsenpokal fortsetzen. In Meerane erwartet ihn beim eine Liga tiefer kickenden MSV eine knifflige Aufgabe.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.