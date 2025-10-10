Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Symbolfoto: Reichenbacher FC
Reichenbach
Fußball-Sachsenpokal: Reichenbacher FC will erstmals ins Achtelfinale einziehen
Von Olaf Meinhardt
Gegen den eine Etage tiefer kickenden Meeraner SV möchte es der RFC am Sonntag unter die besten 16 Teams schaffen. Allerdings hatte der im letzten Testspiel noch die Nase vorn.

Erstmals ins Achtelfinale einziehen und dann Hoffen auf das große Los: Der Reichenbacher FC möchte seinen tollen Lauf in der Landesliga im Sachsenpokal fortsetzen. In Meerane erwartet ihn beim eine Liga tiefer kickenden MSV eine knifflige Aufgabe.
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
10:00 Uhr
5 min.
Vom VfB Empor Glauchau bis zum FSV Zwickau: Fünf Teams aus Westsachsen kämpfen im Sachsenpokal um den Achtelfinaleinzug
In der vergangenen Saison strich der FSV Zwickau – hier mit Theo Martens (l.) im Zweikampf mit Louis Gaiada – beim damaligen Sachsenliga-Spitzenreiter VfB Empor Glauchau frühzeitig im Landespokal die Segel.
Während der Ober- und der Regionalligist auswärts antreten, haben der Meeraner SV, Fortschritt Lichtenstein und der Oberlungwitzer SV Heimrecht. „Freie Presse“ hat vor der 3. Runde Stimmen gesammelt.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
06.10.2025
3 min.
Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher FC feiert dritten Heimsieg ohne Gegentor
Zweifachschütze Chris Ben Giesel brachte seinen Reichenbacher FC im Heimspiel gegen den SV Tapfer Leipzig auf die Siegerstraße.
Mit einem klaren 3:0 gegen den SV Tapfer Leipzig setzt der RFC seine Serie weiter fort. In der Tabelle klettern die Vogtländer auf Platz 4.
Olaf Meinhardt
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
