Fußball-Sachsenpokal: SG Jößnitz eiskalt vom Punkt

Mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den SV Waldenburg haben sich die Vogtländerinnen das Ticket für die 1. Hauptrunde gesichert. In der wartet ein weiteres Heimspiel.

In der Ausscheidungsrunde des sächsischen Landespokals haben sich die Fußballerinnen der SG Jößnitz mit einem 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den Landesklasse-Kontrahenten SV Waldenburg den Einzug in die 1. Hauptrunde gesichert. In Halbzeit eins war Jößnitz dominant, versäumte es jedoch, eine der vorhandenen Möglichkeiten in ein Tor umzumünzen....