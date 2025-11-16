Fußball-Sachsenpokal: VfB Auerbach souverän eine Runde weiter

Auerbach
Der Favorit aus der Fußball-Oberliga hat sich beim Landesklasse-Vertreter SG Dresden Striesen mit 2:0 (1:0) durchgesetzt und ist damit ohne zu glänzen ins Viertelfinale eingezogen. Auch in Unterzahl ließen die Vogtländer nichts anbrennen.
„Am Ende war es ein verdienter Sieg. Wir sind weiter, okay, gut“, lautete das nüchterne Fazit von Sven Köhler, Trainer des VfB Auerbach, nach dem 2:0 (1:0)-Sieg am Sonntag bei der SG Dresden Striesen aus der Landesklasse Ost. Die Vogtländer spielten eine sehr ordentliche erste Halbzeit und führten verdient, mussten aber im zweiten...
