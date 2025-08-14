Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenpokal: VfB Schöneck erwartet den Liga-Konkurrenten Motor Marienberg
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Insgesamt vertreten sieben Mannschaften das Vogtland im neuen Cupwettbewerb. Allerdings müssen aufgrund von Freilosen nur vier am Wochenende ran, darunter die beiden Oberligisten.

Während SV Merkur Oelsnitz, Reichenbacher FC, BSV Irfersgrün und SC Syrau Freilose besitzen, müssen die restlichen vier qualifizierten Teams aus der Region am kommenden Wochenende in der 1. Runde des Fußball-Sachsenpokals ran. Dabei haben die beiden Kreispokalfinalisten Heimrecht. Der VfB Schöneck erwartet am Sonntag den Liga-Kontrahenten FSV...
Mehr Artikel