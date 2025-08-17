Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schönecks Philipp Zimmermann (Mitte) wird von den Marienbergern David Zrebnak (links) und Rick Bauer umringt.
Schönecks Philipp Zimmermann (Mitte) wird von den Marienbergern David Zrebnak (links) und Rick Bauer umringt. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenpokal: VfB Schöneck wirft Marienberg aus dem Wettbewerb
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Runde 1 des Landespokals haben die Obervogtländer am Sonntag ihren Sachsenklasse-Kontrahenten Motor Marienberg mit einem 5:1 aus dem Wettbewerb gekickt. Nun geht es in Runde 2 gegen den VfB Empor Glauchau.

Nach dem 7:0 zum Sachsenklasse-Auftakt bei Merkur Oelsnitz hat der VfB Schöneck auch sein zweites Pflichtspiel auf Landesebene mehr als deutlich gestaltet: Mit 5:1 warf die Elf des neuen Trainers Marco Waldenburger am Sonntag den Liga-Kontrahenten FSV Motor Marienberg aus dem Wettbewerb und muss nun in Runde 2 gegen den Oberliga-Aufsteiger VfB...
