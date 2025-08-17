Fußball-Sachsenpokal: VfB Schöneck wirft Marienberg aus dem Wettbewerb

Oberes Vogtland
In Runde 1 des Landespokals haben die Obervogtländer am Sonntag ihren Sachsenklasse-Kontrahenten Motor Marienberg mit einem 5:1 aus dem Wettbewerb gekickt. Nun geht es in Runde 2 gegen den VfB Empor Glauchau.
Nach dem 7:0 zum Sachsenklasse-Auftakt bei Merkur Oelsnitz hat der VfB Schöneck auch sein zweites Pflichtspiel auf Landesebene mehr als deutlich gestaltet: Mit 5:1 warf die Elf des neuen Trainers Marco Waldenburger am Sonntag den Liga-Kontrahenten FSV Motor Marienberg aus dem Wettbewerb und muss nun in Runde 2 gegen den Oberliga-Aufsteiger VfB...
