Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenpokal: Wittert Merkur Oelsnitz gegen den Abstiegskandidaten aus Chemnitz seine Chance?
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag gastiert mit dem VfB Fortuna Chemnitz ein Team aus der Sachsenliga im Elstertalstadion, für das es bisher nicht optimal in der Liga lief. Keine unmögliche Aufgabe für die Einheimischen.

Unter den fünf im Fußball-Sachsenpokal verbliebenen Mannschaften aus dem Vogtland ist auch der SV Merkur Oelsnitz. Die Sachsenklasse-Kicker sind am Sonntag um 14 Uhr im Elstertalstadion Gastgeber für den VfB Fortuna Chemnitz. Die Chemnitzer spielen eine Klasse höher als die Oelsnitzer, sind aber in der Sachsenliga miserabel gestartet. Aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
09.09.2025
1 min.
Fußball-Sachsenpokal: Drei Vogtländer haben Heimvorteil
Symbolfoto: Pixabay
Die 3. Runde im Fußball-Sachsenpokal ist am Dienstagnachmittag beim MDR in Leipzig ausgelost worden.
Thomas Gräf
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
01.10.2025
1 min.
Das Topspiel der Fußball-Sachsenklasse steigt in Schöneck
Schönecks Neuzugang Danny Wild (links) nutzt hier im letzten Heimspiel einen Patzer von Mülsens-Torwart Moritz Tomann zum 3:0-Endstand. Nun kommt der Oberlungwitzer SV.
Spitzenreiter VfB ist am Sonntag um 15 Uhr Gastgeber für den Zweitplatzierten Oberlungwitzer SV. Der SV Merkur Oelsnitz empfängt zeitgleich den Dritten FSV Motor Marienberg.
Thomas Gräf
Mehr Artikel