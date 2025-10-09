Fußball-Sachsenpokal: Wittert Merkur Oelsnitz gegen den Abstiegskandidaten aus Chemnitz seine Chance?

Oberes Vogtland
Am Sonntag gastiert mit dem VfB Fortuna Chemnitz ein Team aus der Sachsenliga im Elstertalstadion, für das es bisher nicht optimal in der Liga lief. Keine unmögliche Aufgabe für die Einheimischen.
Unter den fünf im Fußball-Sachsenpokal verbliebenen Mannschaften aus dem Vogtland ist auch der SV Merkur Oelsnitz. Die Sachsenklasse-Kicker sind am Sonntag um 14 Uhr im Elstertalstadion Gastgeber für den VfB Fortuna Chemnitz. Die Chemnitzer spielen eine Klasse höher als die Oelsnitzer, sind aber in der Sachsenliga miserabel gestartet. Aus...
