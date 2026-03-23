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Syraus Max Rudisch (links) zieht hier am Zwickauer Robin Bachmann vorbei.
Syraus Max Rudisch (links) zieht hier am Zwickauer Robin Bachmann vorbei. Foto: Oliver Orgs
Syraus Max Rudisch (links) zieht hier am Zwickauer Robin Bachmann vorbei.
Syraus Max Rudisch (links) zieht hier am Zwickauer Robin Bachmann vorbei. Foto: Oliver Orgs
Plauen
Fußball: SC Syrau ist Endstation für Zwickauer Lok
Von Thomas Gräf
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Irres Wochenende in der Sachsenklasse: Der Spitzenreiter muss die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dagegen landet ein Abstiegskandidat einen beeindruckenden Befreiungsschlag.

Verrücktes Wochenende in der Fußball-Sachsenklasse für die vogtländischen Mannschaften: Der Spitzenreiter kassiert eine deftige Packung, ein Abstiegskandidat schießt den Tabellendritten ab und ein Team punktet nach 0:2-Rückstand noch.
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