Fußball: SC Syrau ist Endstation für Zwickauer Lok

Irres Wochenende in der Sachsenklasse: Der Spitzenreiter muss die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dagegen landet ein Abstiegskandidat einen beeindruckenden Befreiungsschlag.

Verrücktes Wochenende in der Fußball-Sachsenklasse für die vogtländischen Mannschaften: Der Spitzenreiter kassiert eine deftige Packung, ein Abstiegskandidat schießt den Tabellendritten ab und ein Team punktet nach 0:2-Rückstand noch. Verrücktes Wochenende in der Fußball-Sachsenklasse für die vogtländischen Mannschaften: Der Spitzenreiter kassiert eine deftige Packung, ein Abstiegskandidat schießt den Tabellendritten ab und ein Team punktet nach 0:2-Rückstand noch.