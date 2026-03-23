Fußball: SC Syrau ist Endstation für Zwickauer Lok

Plauen
Irres Wochenende in der Sachsenklasse: Der Spitzenreiter muss die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dagegen landet ein Abstiegskandidat einen beeindruckenden Befreiungsschlag.
Verrücktes Wochenende in der Fußball-Sachsenklasse für die vogtländischen Mannschaften: Der Spitzenreiter kassiert eine deftige Packung, ein Abstiegskandidat schießt den Tabellendritten ab und ein Team punktet nach 0:2-Rückstand noch.
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