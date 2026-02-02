MENÜ
Merkurs Co-Trainer Denny Buschner (links) versucht hier, die Blutung von Toni Döges Oberlippe zu stoppen.
Merkurs Co-Trainer Denny Buschner (links) versucht hier, die Blutung von Toni Döges Oberlippe zu stoppen. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball: Schafft Merkur Oelsnitz im Jubiläumsjahr den Sprung in die Sachsenliga?
Von Thomas Gräf
Mit einem 2:2 gegen den TSV Crossen sind die Vogtländer am Sonntag in die heiße Phase der Vorbereitung gestartet. Schon in drei Wochen geht die Punkterunde mit dem Topspiel bei Spitzenreiter Schöneck los.

Der SV Merkur Oelsnitz, Tabellenzweiter der Fußball-Sachsenklasse, hat am Sonntag seine erste Testpartie im Jahr 2026 absolviert, wobei das Finden eines Gegners eine schwere Geburt war. Nach Absagen aus Werda und Naundorf sprang Westsachsenligist TSV Crossen ein.
