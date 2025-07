Fußball-Testspiel: VfB Auerbach erster ernsthafter Prüfstein für FSV Zwickau

Am Mittwoch um 18 Uhr steigt auf dem Trainingsplatz an der GGZ-Arena in Eckersbach ein interessantes Vorbereitungsspiel zweier alter Rivalen.

Zu einem weiteren Testspiel in der aktuellen Vorbereitungsphase tritt Fußball-Oberligist VfB Auerbach am Mittwochabend an. Um 18 Uhr läuft der VfB beim Regionalligisten FSV Zwickau auf. Gespielt wird auf dem Trainingsplatz unterhalb der GGZ-Arena in Eckersbach. Für die Zwickauer, die in zweieinhalb Wochen gegen den 1. FC Lok Leipzig in die... Zu einem weiteren Testspiel in der aktuellen Vorbereitungsphase tritt Fußball-Oberligist VfB Auerbach am Mittwochabend an. Um 18 Uhr läuft der VfB beim Regionalligisten FSV Zwickau auf. Gespielt wird auf dem Trainingsplatz unterhalb der GGZ-Arena in Eckersbach. Für die Zwickauer, die in zweieinhalb Wochen gegen den 1. FC Lok Leipzig in die...