Fußball trifft Handball: Plauener Vereine SG Stahlbau und HC Einheit feiern gemeinsam

Von Freitag bis Sonntag steppt auf dem Plauener Lindentempel der Bär. „Das wird unsere kleine Olympiade“, freut sich Markus Ritter von der SG Stahlbau auf das kommende Sport- und Feierwochenende.

Der Ball vereint sie eigentlich alle. Doch gemeinsame Sache machen die Vereine in Plauen selten im größeren Rahmen. Um so bemerkenswerter ist die Initiative von der SG Stahlbau und dem HC Einheit. Diese beiden Plauener Vereine haben ein gemeinsames Sport- und Sommerfest organisiert. Gefeiert wird von Freitag bis Sonntag auf dem Sportplatz Am...