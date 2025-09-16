Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München

Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.

Beim hochrangig besetzten Vogtland-Cup des VFC Plauen haben die D3-Juniorenfußballer des SV Merkur Oelsnitz vergangenen Samstag zwar nur den letzten Rang unter acht Teams belegt, ihre namhaften Konkurrenz in sieben Begegnungen aber durchaus gefordert. Zwar konnten die Oelsnitzer nur einen Punkt beim 1:1 gegen Stal Rzeszow aus Polen ergattern,...